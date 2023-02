Le 5 strade più famose di Napoli

Alcune delle strade e piazze di Napoli sono considerate delle vere e proprie attrazioni turistiche, al pari dei più importanti musei o chiese del capoluogo partenopeo. NapoliToday vi accompagna in un tour alla scoperta delle 5 strade simbolo di Napoli e che la caratterizzano come città unica nel mondo.

Spaccanapoli

E’ una delle strade più famose e importanti di Napoli poiché divide nettamente la città tra il nord e il sud. La linea retta, lunga più di un chilometro, è chiaramente visibile dalla Certosa di San Martino (Vomero), il punto più alto della città. L’arteria si estende dai Quartieri Spagnoli fino a Forcella (via Giudecca) e ha origini antichissime: corrisponde, infatti, al decumano inferiore (una delle tre strade principali del centro antico cittadino) intorno a cui i romani, basandosi sulla Neapolis greca, hanno progettato la città. Per poter conoscere la vera anima di Napoli, dunque, un giro per Spaccanapoli è d’obbligo.