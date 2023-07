La storia del Tondo di Capodimonte e delle Scale della Principessa Jolanda

Il Tondo di Capodimonte, denominato così per la sua pianta ovale, si trova tra il Corso Amedeo di Savoia e l'inizio della via di Capodimonte. Un posto incantevole della città che nasce come collegamento tra i Colli Aminei e Capodimonte, sede della Reggia, e il centro di Napoli. Venne realizzato tra il 1832 e il 1836 sul progetto dell'architetto di Antonio Niccolini per volere del re Ferdinando I di Borbone. L'obiettivo era costruire una strada rettilinea che agevolasse i servi e i cavalli che accompagnavano gli aristocratici al palazzo reale. Scopriamo qual è la sua storia.

La storia del Tondo di Capodimonte

La collina boschiva di Capodimonte fu scelta dal re Carlo di Borbone come luogo ideale dove costruire un palazzo reale che fungesse sia da riserva di caccia (sua grande passione) che come galleria d'arte e di antichità per la collezione Farnese ereditata dalla Madre Elisabetta Farnese. I lavori iniziarono nel 1738, ma proseguirono con passo lento poichè il trasporto di materiale al cantiere reale era difficile a causa del percorso ricco di curve e ripide salite, reso tale dal vallone della Sanità. Così Ferdinando IV iniziò a progettare una soluzione, ma è con Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat prima, e, dieci anni dopo, con Francesco I di Borbone, che nacque il Corso Napoleone (oggi Corso Amedeo di Savoia). Una strada rettilinea che partiva dal centro, passava sopra il vallone della Sanità con un ponte (attualmente ponte Maddalena Cerasuolo) concluso nel 1809, e terminava in una piazza ellittica (il Tondo) da cui si diramavano una serie di strade fino alla reggia. I collegamenti diretti tra il piccolo borgo di Capodimonte e la parte nord della città facilitarono le comunicazioni e dunque l'urbanizzazione della zona.

Lo scalone della principessa Jolanda

Al centro del Tondo, Niccolini decise di realizzare un giardino di forma ellittica con fontane a vasca che doveva essere aggirato per poter seguire la strada verso la residenza reale. L'architetto, di fatto, aveva creato una rotatoria come quelle moderne. Poco più avanti e' stata realizzata una scala monumentale, ufficialmente chiamata "Gradini Capodimonte", dotata di piccoli sedili in pietra ad ogni rampa di scale, che consente l'accesso ai giardini sempre realizzati dal Niccolini (ed in età fascista intitolati alla principessa Jolanda Margherita di Savoia). Alla base della scalinata si trova la fontana di Capodimonte, realizzata contemporaneamente alle scale e pensata come una grande vasca per permettere ai cavalli di abbeverarsi prima di salire verso la reggia.

I giardini, rispetto al progetto originario di Nicolini, sono stati realizzati sono parzialmente. Secondo l'architetto, l a collinetta si trovava in una posizione strategica da consentire di abbellire il sito con specie rare di piante arboree, di forma, colore e grandezze diverse (aranci, eucalipti, lauri, magnolie, per creare un delizioso boschetto). Tuttavia solo nella parte interiore della scalinata è stato realizzato quello che può appare come un piccolo parco all'inglese, putroppo oggi abbandonato e preda di incuria.