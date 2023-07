L'antica storia dei Sedili di Napoli (e quali sono)

I Sedili di Napoli (detti anche Seggi o Piazze) sono le antiche istituzioni amministrative che insieme hanno governato e regolamentato la città tra il XIII e il XIX secolo. In realtà sono organi che risalgono dall’età greco-romana, nel 1268 poi, quando Carlo d’Angiò spostò la capitale del Regno di Sicilia da Palermo a Napoli, vennero “modernizzate”. Le loro competenze aumentarono sempre di più fino a comprendere anche la gestione della riscossione delle rendite, la distribuzione del grano e il controllo dei prezzi. Nel 1601 i Seggi ricevettero anche l’incarico di proteggere il preziosissimo tesoro di San Gennaro. Con il ritorno sul suo trono di Ferdinando IV, venne sancita la fine delle Piazze col decreto del 25 aprile 1800, in parte riabilitate con le riforme di Gioacchino Murat e confluite nel Corpo di Città e nel Municipio. A rappresentare queste istituzioni c’erano ‘gli Eletti’ che si riunivano nella chiesa di San Lorenzo Maggiore, dove oggi sono visibili (sulla parete adiacente al campanile della Chiesa) i Sette stemmi che simboleggiano gli antichi Sedili di Napoli.

Quali funzioni svolgevano

Ogni Sedile aveva un suo rappresentate “Eletto” che insieme ai feudatari del regno, costituivano il parlamento dei deputati della città di Napoli. Ai primi sei avevano diritto di partecipare i nobili, mentre il resto dei cittadini era aggregato nel settimo seggio, quello del popolo. Come abbiamo visto si riunivano nel convento di San Lorenzo maggiore, per prendere accordi su come gestire al meglio la cittá di Napoli ed i relativi quartieri, dividendosi i compiti ognuno nella propria giurisdizione. Le loro funzioni rimasero invariate fino alla Repubblica del 1799, nel 1800 poi in seguito all'editto del Re Ferdinando IV di Borbone del 25 aprile 1800 vennero abolite le funzioni unitamente a quelle del Tribunale di San Lorenzo. Successivamente grazie alle riforme di Gioacchino Murat, i Sedili vennero in parte riabilitati e trasfusi nel Corpo di Città con l’elezione del primo Sindaco di Napoli il 2 dicembre del 1808.

I Sedili in città

Ogni sedile aveva la sua famiglia a capo, il suo vessillo, la sua sede e la propria giurisdizione, ed era difesa da proprie guardie e cavalieri a cavallo. Vediamo quali sono i Sedili di Napoli: