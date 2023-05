Storia e curiosità dello Scalone di Montesanto

Napoli è percorsa da oltre 200 scale che collegano zone della città rese distanti dallo sviluppo urbano. Tragitti che dalla collina raggiungono il mare, e viceversa, che rivelano percorsi segreti, scorci inediti e paesaggi mozzafiato. Molte di queste scalinate sono state costruite da famosi architetti del passato, e volute da personaggi illustri come Gaetano Filangieri che nel 1869 volle realizzare lo Scalone di Montesanto. Una magnifica scalinata caratterizzata da una pavimentazione in pietra lavica che parte dal Corso Vittorio Emanuele, si riallaccia idealmente con la Pedamentina di San Martino, e sfocia direttamente in Piazza Montesanto (già Rione Filangieri).

Storia e curiosità dello Scalone

La Scalinata, costruita per volontà di Gaetano Filangieri, principe di Satriano, è formata da 135 scale e 69 gradonate, e suddivisa in due parti: la prima è costituita da ampi gradoni, la seconda da una ripida scalinata a doppia rampa. Se la pavimentazione è in pietra lavica, i muri e i parapetti sono a struttura portante in tufo, in parte intonacati e in parte a faccia vista, con bauletto in pietra lavica. Il sistema d’illuminazione è su pali in ghisa. La scala ha ispirato numerosi registi che hanno realizzato proprio qui alcune delle scene dei loro film. Tra questi ricordiamo Alessandro Blasetti, che girò nel 1932 una scena de “La tavola dei poveri”, e Vittorio De Sica che nel 1961 l’ha immortalata in alcune scene del film “Il giudizio universale”.

I progetti di riqualificazione