La storia delle Scale di Sant’Antonio ai Monti

Sebbene la Pedamentina e le Rampe del Petraio siano le più famose, il Vomero vanta altre numerose scale altrettanto antiche e suggestive. Tra queste figura quella di Sant'Antonio ai Monti che parte dal Vomero e collega il Corso Vittorio Emanuele con Montesanto, piazzetta Olivella per essere precisi. Costruita nel XVII secolo, prende il nome da una chiesa in loco dedicata a Sant'Antonio ai Monti, oggi in pessimo stato di conservazione.

Il percorso

Le scale sarebbero un prolungamento naturale della salita Cacciottoli, oggi impraticabile a causa dello sviluppo edilizio della zona. Il tragitto parte da Pizza Leonardo, dura circa 20 minuti, e fu costruito per motivi di viabilità e praticità. La passeggiata è molto suggestiva, sebbene il primo tratto, molto stretto e caratteristico, che conduce al Corso, sia oggi in uno stato di degrado e abbandono. Un tempo doveva essere bellissimo, costituito da gradoni lastricati di basolato vesuviano e incastonato nella montagna e pieno di verde. Una volta s uperato il ponte del Corso, il percorso cambia. Ecco comparire i vicoletti tipici napoletani con i bassi e i pittoreschi panni stesi tra i palazzi: siamo nei Quartieri Spagnoli. Il percorso si conclude infine in piazzetta Olivella, dove si trova la stazione della metro linea 1 di Montesanto, nel rione della Pignasecca.

Le origini del nome

La salita di Sant'Antonio ai Monti prende il nome da una chiesa originariamente intitolata a Santa Maria ai Monti, costruita nel 1563 per volontà delle famiglie Ferrante e Cuomo, e ceduta due anni dopo ai frati spagnoli della Mercede. Solo successivamente la chiesa fu dedicata a Sant'Antonio. Un violento nubifragio del 1569 poi danneggiò la struttura e i frati spagnoli, per mancanza di finanze, furono costretti a cederla ai frati del terzo ordine di San Francesco.