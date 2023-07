Detta anche “O Canalone”, è tra le scale meno conosciute ma più scenografiche di Napoli. Salita Villanova è un antico passaggio costruito nel tufo, che unisce l'attuale via Manzoni (nei pressi del civico 143) a metà via Posillipo (trecento metri più giù di piazza San Luigi). E, se si continua ancora, si arriva direttamente a mare. Fu realizzata dai contadini della zona per scendere dalla collina giù fino al mare di Posillipo, dove vendevano i loro prodotti o li scambiavano con quelli dei pescatori. Oggi è un percorso panoramico che offre uno spettacolo unico, tra scorci inediti, viste mozzafiato e spaccati di piccoli borghi, dove il tempo sembra essersi fermato. Insomma, una passeggiata da fare almeno una volta nella vita.

La storia della Salita Villanova

Salita Villanova è un’antichissima scalinata nata ancor prima di via Posillipo e via Petrarca, che collegava l’antico Borgo di Villanova (nato nel 1600 insieme al vicino Borgo di Porta Posillipo) direttamente al mare, nella località di San Pietro ai due frati. In questo piccolo Borgo i contadini si incontravano con i pescatori per gli scambi commerciali. La salita è circondata da piccole stradine e ville patronali che si susseguono, tra orti e campagne, e ci restituisce quella dimensione rurale che fu tipica di questa zona. Il percorso è lungo 562 gradini se si vuole raggiungere il belvedere di via Posillipo (nei pressi del civico 295), e 311 gradini se si vuole raggiungere via Petrarca (50-100 metri prima dei gesuiti).

Fino a qualche anno la salita versava in uno stato di degrado ed abbandono: era completamente impraticabile a causa di una fitta coltre di piante selvatiche e rifiuti abbandonati da incivili. Nel 2020, poi, un gruppo di volontari e residenti hanno provveduto, con una serie di interventi sostanziali e strutturali, a ripulire la salita per tutta la sua lunghezza.

Come raggiungerla

E’ possibile raggiungere Salita Villanova a piedi oppure in auto, da Mergellina, salendo per via Orazio, o da Corso Europa (uscita tangenziale via Cilea). In alternativa è possibile prendere l'Autobus 31 (fermata Porta Posillipo) o la Funicolare di via Manzoni, se si sale da Mergellina.