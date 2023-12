Gli 8 souvenir da comprare a Napoli

Non solo corni portafortuna e pastori realizzati a mano, Napoli vanta una varia tradizione artigianale che spazia d alle porcellane ai gioielli in corallo, passando naturalmente per i prodotti alimentari tipici. Se siete alla ricerca di souvenir tipici da comprare a Napoli leggete i consigli di NapoliToday.

Corno portafortuna