Gli 8 secondi piatti più famosi di Napoli

Dopo l’elenco dei primi piatti napoletani più famosi (clicca qui per l’elenco) vi proponiamo quello dei secondi più celebri. La tradizione culinaria partenopea comprende un’infinita varietà di pietanze con una lunga tradizione che richiamano sia i sapori del mare che quelli della terra. Ad accomunare le ricette, anche in questo caso, è l’origine: sono quasi tutte pietanze nate dall’unione di ingredienti poveri o per riciclare il cibo avanzato, e naturalmente sono frutto della grande inventiva dei napoletani. Di seguito l’elenco dei secondi piatti più famosi di Napoli.

SECONDI DI CARNE:

- ’A pezzentella al ragù

A’ pezzentella è un salame tipico campano dalle origini molto antiche, conosciuto anche come nnoglia, o nuglia. Il suo nome rimanda all’usanza contadina di conservare la carne e sfruttare al meglio ogni parte del maiale. Mentre le parti “nobili” erano usate per produrre soppressate, pancette e guanciali, al pezzente erano riservati gli scarti e le frattaglie che venivano tagliati a striscioline e poi tritate. Per insaporire il tutto, poi, si aggiungeva olio, sale, aglio, pepe o peperoncino, semi di finocchietto selvatico e vino rosso. Questa “carne” ben condita veniva, infine, insaccata nelle budella di maiale opportunamente pulite e conservate con il sale. La salsiccia così preparata veniva poi appesa, fatta asciugare in una zona dove poteva essere raggiunta dal fumo del camino per affumicarla, oppure gustata fresca. ‘A pezzentella veniva utilizzata in molte ricette tipiche napoletane, come zuppe e minestre, ma la "morte sua" è nel ragù.

