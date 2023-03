Le 5 scale monumentali più belle di Napoli

Napoli vanta innumerevoli palazzi storici con architetture uniche al mondo. Varcare i loro maestosi portali vuol dire accedere a meravigliose corti interne, sfarzose terrazze, incantevoli giardini pensili, e monumentali scalinate che rendono questi edifici peculiari. Le scale, in particolare, avevano anticamente un ruolo fondamentale per i napoletani: erano considerate un luogo di ritrovo, dove si svolgeva parte della vita sociale. I pianerottoli si affacciavano infatti gli uni sugli altri per consentire alle donne di passarsi notizie mentre svolgevano le faccende domestiche. Ed a proposito di scale, NapoliToday vi accompagna in un tour alla scoperta delle 5 più belle di Napoli.

La scala ad “ali di falco” del Palazzo dello Spagnolo

Il Palazzo dello Spagnolo è un palazzo monumentale di Napoli, sito in via Vergini nel rione Sanità. Capolavoro barocco dell’architetto Ferdinando Sanfelice, fu eretto nel 1738 per volere del marchese di Poppano Nicola Moscati. Famosa è la monumentale scala a doppia rampa al suo interno, definita ad "ali di falco", che fu pensata come una sorta di luogo di incontro, in cui avveniva una vera e propria vita sociale. Qui Carlo III di Borbone lasciava i cavalli per prendere i buoi, unici animali capaci di portarlo fino a Capodimonte lungo la ripida via Vergini. Il nome del Palazzo è, però, dovuto al fatto che sul finire del secolo venne acquistato da un nobile di Spagna, Tommaso Atienza, il cui soprannome era lo Spagnolo. Nel XIX secolo, fu la sua dimora, successivamente la proprietà si frammentò in più parti costituendo oggi diverse proprietà private. Solo due appartamenti all'ultimo piano, in fase di restauro, sono stati acquistati dalla Regione Campania. attualmente, il secondo e terzo piano sono sede di un istituendo museo dedicato a Totò, la cui apertura al pubblico viene di anno in anno posticipata.