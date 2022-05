Da 109 anni barbieri a Napoli, ecco la "dinastia" dei Gargiulo

Napoletano verace, ambizioso e con un sogno nel cassetto, il primo dei Gargiulo fu uno dei pionieri, nel 1913, dell’aggiunta del pettine alla ricercata tecnica del taglio. Dopo di loro, Mimì, il vero innovatore di quello che è diventato il salone partenopeo per eccellenza, è riuscito ad ammodernare una professione inizialmente solo locale, attraverso l’ascolto delle nuove generazioni, immediatamente tradotto in innovazione. I figli, Aldo ed Enzo ormai operativi in pianta stabile, ne sono una prova, catalizzando l’attenzione di ragazzi provenienti da ogni quartiere della città, che affollano il salone in tutti i giorni della settimana. E’ in questo modo che, in anni come i nostri nei quali anche la barba, ben curata e precisa, diventa una nuova tendenza per molti uomini.

A beneficiare di una moda che non cessa mai di stupire qualsiasi tipo di pubblico, sono certamente quegli artigiani che hanno fatto della tradizione, una professione, dando libero sfogo all’estro personale, proprio come la famiglia Gargiulo. Alla stregua del sarto o del pizzaiolo, quello del barbiere resta dunque il mestiere napoletano per antonomasia. Tornando all’ultimo dei capofamiglia, Mimì, il maestro comprende prima di tutti che i tempi sono maturi perché il salone da barbiere possa trasformarsi in un vero e proprio salotto, volto ad offrire a una clientela selezionata, un ambiente confortevole e servizi esclusivi. Gli stessi che trovano nella professionalità il loro punto di forza. In quegli anni, Mimì impone nel negozio di via Carriera Grande una tecnica lavorativa che farà scuola dappertutto: “Un taglio di capelli Gargiulo lo riconosci subito – dice uno dei suoi clienti più affezionati - la linea dei capelli è naturale, e quando il cliente dopo qualche giorno fa uno shampoo il taglio conserva intatta la naturalezza".