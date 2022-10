Quali sono le sale da ballo più trendy di Napoli?

Già da diversi anni i balli di gruppo sono diventanti un fenomeno di massa. Un modo per divertirsi, fare movimento ma anche stare in compagnia e fare nuove amicizie. E non dimentichiamo che esiste una stretta correlazione tra l’essere felici e ballare. Ritmi, suoni, melodie, passi a tempo, possono portare importanti benefici psicofisici. Ecco, ballare fa bene alla salute di mente e corpo, ed anche per questo attrae sempre più persone. Tra i balli di gruppo tornati utlimamente in voga c’è lo swing: un genere musicale nato alla fine degli anni ’20 dal jazz tradizionale che, negli ultimi anni, è tornando di gran moda nel mondo dell’intrattenimento. Sono sempre di più quelli che lo ballano e lo suonano, o che semplicemente partecipano incuriositi alle serate a tema. Per rispondere a questa domanda crescente, a Napoli hanno aperto numerose scuole che propongono diversi corsi di ballo, e che di sera si trasformano in piste dove le persone si muovono al ritmo di orchestre che suonano dal vivo. Dallo swing al tango argentino alla salsa, NapoliToday vi propone le sale da ballo più trendy della città dove imparare a ballarle o semplicemente trascorrere una serata danzante.

Tango Bar

Tango Bar è uno spazio dedicato principalmente alla diffusione del tango argentino ma aperto allo studio e alla pratica di ogni forma di danza. Nasce dall'esigenza di avere un luogo dove poter studiare con i migliori professionisti del settore ed essere accolti per esercitare la propria passione. Il Tango Bar ogni domenica apre le porte alla milonga pomeridiana (una tipologia di tango che si basa, come tutti gli altri tipi di tango, sull'improvvisazione): si balla dalle 18 fino a mezzanotte. Ma il Tango Bar si veste una volta al mese anche di atmosfere anni '20, ospitando la serata Cotton Swing, con dj set o musica dal vivo a partire dalle 21:00 fino a mezzanotte.

Indirizzo: Viale Privato Farnese, 49 bis (Colli Aminei)