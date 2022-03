I 5 ristoranti giapponesi dove mangiare i migliori gamberi in tempura di Napoli

Il Tempura è un piatto tipico e molto antico della cucina giapponese a base di pesce e/o verdure. Le sue origini risalgono agli inizi del XVI secolo quando sono iniziati i primi contatti tra i marinai portoghesi e i missionari cristiani che durante le loro spedizioni trovavano ristoro tra le coste del Sol Levante. Il Tempura nacque come alternativa alimentare proposta dai gesuiti portoghesi e cristiani che, all'inizio di ogni stagione, erano soliti, per tre giorni (mercoledì, venerdì e sabato), non cibarsi di carne. La tradizione narra che questo piatto ebbe così grande successo tra la popolazione locale che entrò a fare parte delle loro tradizione culinaria. Ma in quali ristoranti giapponesi mangiare i migliori gamberi in tempura di Napoli? Ecco i consigli di NapoliToday.

SUSHI SAPPORO

E’ un sushi restaurant, situato in piazza Cosimo Fanzago (ex piazza Bernini), nel quartiere Vomero. A dirigere il ristorante Jian Su, uno dei Sushi Chef più bravi del Sud Italia con un trascorso in numerosi ristoranti giapponesi internazionali che seleziona ogni giorno accuratamente una ricca varietà di ingredienti di prima qualità provenienti da tutto il mondo (da carni pregiate al pescato del Mar Mediterraneo). Tra i suoi piatti da provare assolutamente c'è l’ebi in tempura (gambero in crosta di tempura).. una vera bontà!

Indirizzo: Piazza Cosimo Fanzago, 7B