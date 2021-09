Cosa vedere a Posillipo: 6 luoghi imperdibili

Posillipo non è solo mare, ma anche un luogo dove poter godere di paesaggi mozzafiato e visitare siti archeologici unici al mondo. Il suo nome deriva dal greco “Pausilypon” che letteralmente significa “tregua dal pericolo”, denominazione legata al panorama sul golfo e la costa. In passato la collina era ricca di piccoli borghi, che restarono isolati dalla città fino al 1643, quando il viceré Ramiro de Guzman, duca di Medina, fece costruire le rampe di Sant’Antonio che collegano oggi piazza Sannazaro con la Chiesa di S. Antonio a Posillipo e con via Pacuvio. A sviluppare ulteriormente la zona fu la costruzione di via Posillipo, tra il 1812 e il 1824, che si sviluppa dal Porto di Mergellina e si estende lungo la costa, quasi parallelamente alla riva. NapoliToday vi accompagna in tour alla scoperta dei luoghi più belli del quartiere di Posillipo.

Parco Virgiliano

Conosciuto come “Parco della Rimembranza”, il Virgiliano è un parco panoramico, situato a ben 150 metri sul mare, che si affaccia sul golfo di Napoli. Ubicato sul promontorio di Posillipo a ridosso di Coroglio, è attraversato dalla Grotta di Seiano. Il parco offre una veduta immensa ed estesa delle zone più belle della città: da qui è possibile ammirare il centro storico, il lungomare, il Vesuvio, le tre isole dell’arcipelago, l’area flegrea con i quartieri di Agnano, Fuorigrotta, Pianura e il golfo di Pozzuoli, il golfo di Bacoli e Monte di Procida. Una delle terrazze più ampie del parco si affaccia sull’isolotto di Nisida, mentre sulla destra si possono vedere Bagnoli e i resti dell’Italsider. Inoltre, proseguendo oltre la punta, si possono ammirare il golfo di Napoli, Sorrento, Capri e la Baia di Trentaremi con i suoi resti archeologici oltre a bellissime e ripide pareti rocciose a strapiombo sul mare.

