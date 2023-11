I 5 ponti storici di Napoli

Napoli è nota per la sua storia e bellezza, ma anche per la sua stratificazione urbanistica complessa. E’, infatti, una città ricca di vicoli e vicoletti, ma anche di scalini, rampe, trafori e ponti. Non lo si direbbe mai, ma a Napoli c’è un numero incredibile di ponti, presenti oggi integralmente o solo in parte. Alcuni di essi sono poco visibili, o quasi del tutto scomparsi, e talvolta ci si passa su senza neanche accorgersene. Scopriamo quali sono quelli più antichi e famosi della città.

Ponte di Chiaia

Il Ponte, ubicato al di sopra di via Chiaia, fu costruito nel 1636 dal viceré Manuel de Acevedo y Zúñiga, conte di Monterey, per collegare la zona di San Carlo alle Mortelle con la collina di Pizzofalcone, per questo era chiamato inizialmente "Ponte Monterey”. Per raggiungere il livello superiore della strada di Chiaia venne poi costruita una ripida rampa. Il ponte ha mantenuto il suo semplice e rozzo aspetto fino a quando, per problemi statici, fu restaurato nel 1834 da Orazio Angelini secondo lo stile neoclassico. Sotto il ponte sono presenti due lapidi che riguardano la costruzione e l'abbellimento ottocentesco. Oggi presenta solo una delle due arcate che lo compongono, per via dei palazzi costruiti in seguito.