Le 4 pizzerie migliori dei Quartieri Spagnoli

Tra le zone più antiche e caratteristiche di Napoli, i Quartieri Spagnoli raccontano l’anima più intima e misteriosa della città. A caratterizzarli i suoi vicoli stretti e lunghi, le antiche Chiese, le edicole votive e i murales. Un luogo rimasto quasi immutato nel tempo che affascina, ancora oggi, turisti e napoletani. Tra le principali attrazioni del quartiere c’è anche la favolosa pizza verace napoletana. NapoliToday vi consiglia le 4 migliori pizzerie del quartiere dove poterla gustare.

N'Tretella

La Pizzeria ‘Ntretella nasce da un’idea di Rino Artigiano, che un tempo di mestiere faceva l’importatore di salmone. Il locale risale ai primi del ‘900 quando qui risiedeva una segheria. Per preservare il fascino di questo luogo impregnato di storia, Rino ha voluto lasciare tutto com’era: vecchie lampade, la divisione originaria e lo stile delle pareti in tufo. I coperti sono pochi ma i piatti tipici della cucina partenopea e la pizza verace napoletana, sono davvero squisiti. Tutto è preparato solo con ingredienti genuini e prodotti di produzione propria, questo perchè i proprietari hanno un terreno privato a Sant’Agata dei Goti da cui attingono ortaggi e carni scelte. Squisita è la sua pizza fritta con ripieno di cicoli, di scarole, di ricotta, di provola. Se si passa da Rino, non la si può non provare.

Indirizzo: Vico Maddalenelle degli Spagnoli, 19

