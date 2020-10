Le 4 pizzerie migliori della Ferrovia

Quale città al mondo offre, nei dintorni della stazione centrale, un’offerta gastronomica di alta qualità e di così lunga tradizione? Mentre altrove è solo cibo spazzatura ad essere proposto a passanti e a viaggiatori, a Napoli - capitale della pizza - sono numerose le pizzerie storiche nei dintorni della Stazione di Piazza Garibaldi che sfornano ottime pizze, ma anche primi e secondi cucinati divinamente. NapoliToday vi propone 4 pizzerie dove poter gustare, ordinare da asporto o a domicilio, le migliori pizze napoletane della Ferrovia.

Da Donato

Storica pizzeria, nata nel 1956 dal nonno della signora Marilena Amoroso, attuale proprietaria e cuoca, celebrata anche da una statuina presepiale realizzata dagli artigiani di San Gregorio Armeno. Un posto di altri tempi che conserva e custodisce con cura la vera tradizione napoletana. La pizzeria si è spostata qualche anno fa in una location situata pochi metri più avanti della sede storica. Il menù propone ottimi antipasti, primi e secondi, ma la vera specialità è la pizza, leggermente diversa dalla media napoletana, sia per grandezza (una ruota con dimensioni ridotte rispetto a quelle di via dei Tribunali) sia per il cornicione, leggermente biscottato e non elastico. Da provare assolutamente la pizza al ragù e le magnifica pizza fritta, asciutta e croccante al punto giusto.

Indirizzo: Via Silvio Spaventa, 39/41

