Le quattro pizzerie migliori del Lungomare

Meta turistica per antonomasia ma anche viale di passeggio dei napoletani, il Lungomare è un posto incantevole dal quale poter ammirare tutta la bellezza del Golfo di Napoli. Un paesaggio mozzafiato di giorno e romantico di sera grazie alle lampare dei pescatori e alle luci del Castel dell'ovo che rendono l’atmosfera unica e indimenticabile. E’ tra i luoghi più visitati dai turisti non solo per il meraviglioso paesaggio che offre ma anche per le tante pizzerie e trattorie che affollano il lungomare. Locali caratteristici che propongono un’ottima cucina napoletana. Se volete gustare la vera pizza napoletana godendo di una vista mozzafiato seguite i nostri consigli: l'elenco di NapoliToday.

Fresco

Una pizza morbida, che si scioglie in bocca, dall’impasto leggero e digeribile, frutto di una selezione di farine ben dosata e di una laboriosa ricerca di materie prime. Da Fresco è possibile gustare non solo ottime pizze, preparate solo con ingredienti di prima scelta, ma anche squisiti piatti tipici napoletani cucinati come trazione vuole. Ampia è la varietà di pizze che propone: sono tutte buonissime, ma se volete un consiglio, non lasciatevi scappare la “double taste” (salsiccia e friarielli e pomodorino del piennolo e mozzarella).. eccezionale!

Indirizzo: Via Partenope, 8

