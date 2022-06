"Abbiamo portato i Quartieri Spagnoli in Germania". Ecco la prima pizzeria 'originale'

Apre a Mannheim a pochi passi da Francoforte la pizzeria Quartieri Spagnoli. A raccontare nei dettagli il tutto è Sasi Visone: "Abbiamo portato i Quartieri Spagnoli in Germania con il nostro marchio registrato. L’imprenditore Angelo Agozzino ha creduto in noi e nel marchio Quartieri Spagnoli Official. Con noi c’era la campionessa del mondo Teresa Iorio che ha deliziato tutti con la sua famosa pizza femmena e fritta. La pizza è stata accompagnata dal nostro vino Quartieri Spagnoli Falanghina e Aglianico".

"È stato emozionante vedere il nostro marchio volare oltre i confini. Per questo successo vanno ringraziate in primis le persone che hanno sempre creduto in me, mia moglie Maria Mastracchio con la quale ci occupiamo spalla a spalla anche del salone di parrucchieri ai quartieri. E poi grazie a tutti gli artisti che hanno sempre accettato la nostra maglia e l’hanno indossata con piacere. Ci vediamo alla prossima tappa", conclude Visone.