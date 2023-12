Piazza Sisto Riario Sforza e la guglia di San Gennaro

Piazza Sisto Riario Sforza è un piccolo slargo che si trova al lato del Duomo di Napoli e di fronte al complesso del Pio Monte della Misericordia, in pieno centro storico. La piazza, il cui nome fu dato dal Cardinale Sisto Riario Sforza, è circondata da storici palazzi monumentali e dal complesso del Pio Monte della Misericordia, ed ospita al centro l’obelisco di San Gennaro, l’elemento dominante della piazza.

Un tempo nella piazza si svolgevano i festeggiamenti in onore di San Gennaro, ed è qui che la Deputazione del Tesoro di San Gennaro, per ringraziare il Santo dello scampato pericolo durante l’eruzione del Vesuvio del 1631, decise di collocare la guglia di San Gennaro, la più antica della città. La sua realizzazione (1637) fu affidata a Cosimo Fanzago, che progettò un basamento con volute che terminano con un capitello ionico e in cima una statua bronzea di San Gennaro realizzata da Tommaso Montani e di fratelli Monterosso. NapoliToday vi accompagna in un tour alla scoperta delle cose da vedere nella Piazza e dintorni.

Palazzo Caracciolo di Gioiosa

E’ un palazzo monumentale situato nella piazza ed eretto nel XV secolo dai Caracciolo marchesi di Gioiosa (famiglia nobile di Napoli). Oggi si trova in uno stato di degrado, dunque non è visitabile. E l'elemento di maggior valore dell'intera struttura rimane il maestoso portale catalano simile ai portali del palazzo dell'Ospedale della Pace e di Palazzo Penne.