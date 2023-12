Quali sono i 5 piatti che non possono mancare su una tavola napoletana a Natale

Sulle tavole dei napoletani, nei giorni 24, 25 e 26 dicembre, ci sono alcune pietanze tradizionali che proprio non possono mancare.

NapoliToday ha provato a riassumerli in una "top 5", per i veri amanti della storia culinaria partenopea.

La Pizza di Scarole

La Pizza di Scarole è un piatto tipico della tradizione natalizia partenopea. Il suo giorno per eccellenza è il 24 dicembre, a pranzo o durante il cenone.

La Minestra Maritata

Una tavola tradizionale partenopea non può non ospitare la Minestra Maritata. Il 24 dicembre durante il cenone o il 25 a pranzo, questa tipica pietanza non può proprio mancare.

L'Insalata di Rinforzo

Cavolfiori e papaccelle sono i grandi protagonisti di questa maxi insalata piena di ogni 'ben di Dio'. Che cenone del 24 dicembre sarebbe senza di lei?

LA RICETTA DELL'INSALATA DI RINFORZO

Il Capitone fritto

Più che un alimento, è una vera e propria 'figura mitologica'. A lui sono state dedicate scene di film e leggende. Nel cenone del 24 dicembre non può mancare, ma i pezzi che restano si riciclano anche per il giorno seguente!

LA RICETTA DEL CAPITONE FRITTO

I Manfredi con la ricotta

Dopo le grandi abbuffate del 24 e del 25 dicembre, il 26 ci si allegerisce (si fa per dire). Ecco allora che sulle tavole dei napoletani, nel giorno di Santo Stefano, entrano in scena i Manfredi con la ricotta.

LA RICETTA DEI MANFREDI CON LA RICOTTA