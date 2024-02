I 5 piatti da mangiare a Napoli nel periodo di Carnevale

E’ una delle feste più attese dai napoletani non solo perché ci si maschera e si fa festa per le strade, ma anche e soprattutto perché in questi giorni si gustano alcune squisite pietanze tipiche. Il Carnevale 2024 è già entrato nel vivo dei festeggiamenti giovedì Grasso (febbraio 2024) e si concluderà martedì Grasso (13 febbraio). C’è dunque ancora tempo per scoprire e gustare i piatti tipici napoletani che si preparano per questa ricorrenza.

La lasagna

Tradizione vuole che il martedì grasso si pranzi con la lasagna. Un piatto tipico napoletano ma che cue origini risalgono all’antica Roma. I romani, infatti, con il termine “laganon” e “laganum” indicavano una sfoglia sottile ricavata da un impasto a base di farina di grano, che veniva cotto al forno o direttamente sul fuoco. Apicio, in particolare, parla di una “lagana” formata da sottili sfoglie di pasta farcite con carne cotta in forno. Ma si trattava semplicemente di un pasticcio di pasta e carne alla rinfusa. Nel Medioevo questo tipo di lasagna si diffuse così tanto da venire citata in numerose opere di poeti. Ma fu solo intorno al XIV secolo che arrivò a Bologna, dove alla ricetta originale fu integrato il formaggio, mentre le sfoglie di grano furono sostituite con quelle di pasta all’uovo. Poco più tardi la lasagna giunse anche a Napoli e completata con la salsa al pomodoro. Ma mentre la ricetta emiliana prevede l’uso della besciamella e della carne macinata, nella sua versione partenopea questi ingredienti sono stati sostituiti dalla ricotta, unita poi alla pasta sfoglia (o pasta all’uovo), al ragù, alle polpettine e alla mozzarella. Col tempo ogni Regione ha poi ha elaborato le sue varianti.