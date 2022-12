I 5 parchi per bambini migliori di Napoli

Napoli ha ben 26 parchi e giardini pubblici, ma purtroppo non tutti sono adatti ai più piccoli, poichè non hanno spazi verdi attrezzati in cui i bambini posso trascorre liberamente del tempo a contatto con la natura. Tuttavia, se siete alla ricerca di un parco situato in pieno centro città dove poter portare i vostri bambini per farli divertire e godere di ampi spazi all'aria aperta, NapoliToday vi consiglia 5 luoghi ideali.

Edenlandia

Edenlandia è il più antico parco di divertimento d’Europa , inaugurato nel lontano 1965. Sempre a passo con i tempi, nel 2018 si appunta al petto la stella di primo ed unico food and leisure park di Italia. Situato nel cuore del quartiere Fuorigrotta di Napoli, il grande parco, ad ingresso gratuito, offre al pubblico tante attrazioni, giostre, punti food, concerti, spettacoli, party, accontentando tutte le età e tutti i gusti.

Indirizzo: Viale J. F. Kennedy, 76