I 6 palazzi storici da visitare nel centro antico di Napoli

Per conoscere la vera anima di Napoli, occorre andare alla scoperta del meraviglioso centro antico della città. Dai Musei (fra i più famosi al mondo) alle storiche piazze, dalle chiese (qui ne risiedono più di 200) ai suggestivi palazzi storici che custodiscono storie di uomini e donne illustri, NapoliToday vi accompagna in tour alla scoperta della Napoli più antica e autentica. Dopo l’elenco dei Musei da visitare e l'elenco delle 6 chiese più belle, ecco l'elenco degli edifici storici da visitare nel centro storico partenopeo.

Palazzo Carafa della Spina

Lungo il Decumano Inferiore, nei pressi di Piazza San Domenico, si trova il Palazzo Carafa della Spina, noto come Palazzo Acquaviva d'Aragona. La sua storia risale alla fine del XVI secolo, quando Fabrizio Carafa della Spina, principe di Butera e Roccella, acquistò un palazzo con giardino nell'allora via di Nido, appartenente ad Andrea Matteo IV Acquaviva d'Aragona (1570-1647), secondo principe di Caserta, e lo demolì per costruire un nuovo edificio, su un disegno di Domenico Fontana. Ad attirare l’attenzione dei passanti è l'elaborato portale barocco in piperno che crea un grandioso ingresso al cortile. Si sviluppa tra due pilastri che recano addossati agli stipiti due mostri marini (sembra ricavati da fusti di colonne romane) dalle fauci spalancate in funzione di spegnitorce, con due mascheroni che a modo di capitelli reggono la cornice da cui parte l’arco che reca nella chiave lo scudo araldico della famiglia Carafa.

Dove: Via Benedetto Croce, 45