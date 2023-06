Orologi a sei ore: dove si trovano a Napoli

L’orologio a sei ore è un antico sistema di misurazione del tempo creato dalla Chiesa nel XIII secolo e rimasto in uso in Italia fino all'arrivo di Napoleone che introdusse il sistema orario a 12 ore, attualmente in vigore. Secondo questo sistema, detto alla romana (o all’italiana), il giorno va dall'Ave Maria della sera (circa mezz'ora dopo il tramonto, quando termina il crepuscolo) a quello successivo, e si articola in 6 ore ripetute per 4 volte. Dunque, anzichè partire dalla mezzanotte come ora, il tempo partiva dal momento del tramonto. Questo sistema comportava anche la comodità di conoscere in ogni momento della giornata quante ore di luce restavano a disposizione, semplicemente sottraendo da 24 l’ora in corso. Questi orologi sono visibili sui campanili, facciate di chiese, torri e palazzi in tutta Italia. Vediamo dove si trovano i più importanti orologi a sei ore a Napoli.

Basilica di Santa Maria della Sanità

Questa Basilica, situata nel rione Sanità, sopra il sopra il sito delle catacombe di San Gaudioso, presenta una facciata esterna, realizzata con decorazioni in stucco risalenti agli inizi del Settecento ed è affiancata da un alto campanile, costruito intorno al 1614. Proprio sul fronte di questa torre campanaria è possibile ammirare un orologio in maiolica, caratterizzato dal tipico sistema orario a 6 ore, che fu aggiunto succesivamente.