I 5 obelischi di Napoli

L'obelisco è un monumento celebrativo di origine egizia formato da un tronco di piramide alto e stretto, che culmina con una punta piramidale chiamata 'pyramidion'. Il nome deriva dal greco 'obelos', ovvero spiedo, e 'obelisco' è un diminutivo che vuol dire 'spiedino'. Nel mondo cattolico si usava ergere un obelisco in prossimità delle basiliche per essere avvistate facilmente dai pellegrini. Quelli di origine partenopea sono invece l'evoluzione delle macchine di festa di legno e carta, che il popolo innalzava e incendiava con i fuochi d'artificio nelle piazze in occasione delle feste regiose e civili. L'obelisco più famoso a Napoli è sicuramente quello dell'Immacolata Concezione in Piazza del Gesù, ma ce ne sono molti altri anche più antichi. Vediamo quali sono e dove si trovano.

L'obelisco di San Gennaro