I 5 murales dedicati a musicisti (non solo) napoletani

Negli ultimi decenni, Napoli e i suoi quartieri sono stati arricchiti da favolosi murales, realizzati da alcuni degli street artist più importanti al mondo. Da quello di San Gennaro, a Forcella, al murale di Maradona, nei Quartieri Spagnoli, diventato meta di pellegrinaggio di tifosi e turisti provenienti da tutto il mondo, da “Luce”, nel Rione Sanità, al Parco dei Murales nel quartiere periferico di Ponticelli. Queste straordinarie opere non solo regalano un ulteriore tocco di colore alla città, ma sono anche una nuova attrattiva turistica. Tra i murales più o meno noti, 5 ritraggono alcuni dei più famosi cantanti, non solo napoletani. Scopriamo quali sono e dove si trovano.

Pino Daniele

Ad aver realizzato il murale “Masaniello-Superman-Pino Daniele” lo street artist Luca Carnevale che, nell'ambito del progetto “Spazi in gioco”, ha regalato a Piazza Masaniello, nei pressi di via Nuova Marina, un'opera che ritrae un Masaniello Supereroe con le sembianze del grande artista partenopeo Pino Daniele. Sul murale che ritrae l’eroe della rivolta napoletana con il volto di Pino Daniele si legge: "Masaniello è crisciuto, Masaniello è turnato". La scritta, che cita la famosa canzone del cantate partenopeo, "Je so pazz", incoraggia non una rivoluzione come quella del 1647 ma un rinnovamento delle coscienze e delle Istituzioni.

In vico dei Panettieri (Centro Storico) si trova un altro murale dedicato a Pino Daniele, non di eccessive dimensioni. Il celebre artista è rappresentato mentre suona la sua chitarra, con la quale ha creato alcune delle canzoni più belle dedicate alla città. L’opera è stata realizzata da Tvboy, esponente del movimento NeoPop, che deve la sua popolarità ai suoi chiacchieratissimi graffiti.

Un altro murales in memoria di Pino Daniele fu realizzato nel 2015 all’angolo fra piazzetta Ecce Homo e via Santa Maria dell’Aiuto, a pochi passi dal numero civico 32 di Santa Maria la Nova dove il grande artista napoletano è nato e cresciuto. L’opera fu realizzata dallo street artist Zemi (Marcello Divano all'anagrafe), il precursore dei writers napoletani, scomparso all’età di 45 anni.

Doveva essere realizzato da Jorit un altro grande murale di Pino Daniele nelle vicinanze della Stazione Centrale di Napoli. Ma non si è fatto più. L’edificio sul quale doveva essere realizzata, il cosiddetto edificio Nervi (il palazzo più alto del complesso ferroviario di Piazza Garibaldi) è Patrimonio architettonico fin dal 2003, quindi è sottoposto a tutti i vincoli di conservazione imposti dal Mibact.