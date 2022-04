I 5 migliori wine bar del Centro Storico di Napoli

I napoletani sono grandi bevitori di caffè, ma anche grandi intenditori di vino. Basti pensare alle tantissime vinerie che affollano i quartieri della città partenopea. Molte enoteche si sono trasformate negli ultimi anni in wine bar o piccoli ristorantini dove poter degustare in compagnia un buon calice di vino stuzzicando prodotti gastronomici di alta qualità o piatti gourmet. Ecco una nostra selezione dei migliori wine bar di Napoli, secondo NapoliToday. Non vi resta che scegliere i vostri preferiti!

Red Wine

Un piccolo wine bar nei pressi di Piazza del Gesù dove potersi fermare per sorseggiare un buon bicchiere di vino accompagnato da un tagliere con prodotti tipici di qualità. Il locale è piccolo ma ottimamente fornito di vini, sia campani che nazionali, che potrete degustare nella sala interna oppure all’esterno sulle caratteristiche botti. Il personale saprà ben consigliarvi su quale potrebbe essere l'accostamento vino/tagliere migliore in base ai vostri gusti.

Indirizzo: Calata Trinità Maggiore, 19