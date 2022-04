Le sei migliori vinerie di Chiaia: dove bere e mangiare bene

I mapoletani sono grandi bevitori di caffè, ma anche grandi intenditori di vino. Basti pensare alle tantissime vinerie che affollano i quartieri della città partenopea. Molte enoteche si sono trasformate, negli ultimi anni, in wine bar o in veri e propri ristoranti dove poter degustare in compagnia un buon calice di vino stuzzicando prodotti gastronomici di alta qualità. Dopo l'elenco delle migliori vinerie del Vomero, vi proponiamo una nostra selezione delle migliori vinerie di Chiaia, tra le zone più frequentate dalla movida napoletana. Non vi resta che scegliere la vostra preferita!

Enoteca Belledonne

Ideale per un aperitivo al volo oppure per incontrare alcuni amici e fare quattro chiacchiere. Il locale nasce agli inizi degli anni ’60 come negozio di “Vini e Olii” nel cuore del quartiere Chiaia, nel 1989 si trasforma in enoteca, e negli anni 2000 diventa una vera e propria vineria. Propone un aperitivo a base di vino, come valida alternativa ai numerosi baretti della zona. Nell'Enoteca Belledonne è possibile degustare vini di ogni tipo, dai rossi ai bianchi, dai rosati a quelli da dessert, accompagnandoli con stuzzicherie varie come taglieri di formaggi e salumi, bruschette e crostoni. A rendere l’atmosfera intima e piacevole è la piccola ma caratteristica sala, che segue l'ingresso con bancone.

Dove: Vico Belledonne a Chiaia, 18