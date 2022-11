Le 6 migliori bracerie di Napoli

Che sia al sangue, media o ben cotta, per i napoletani è sempre un buon momento per gustare un piatto di carne. A dimostrarlo le numerose bracerie e griglierie che continuano ad aprire nei diversi quartieri della città. Questi locali offrono una grande varietà di piatti e tagli di carne accompagnati da contorni di stagionie e ottimi vini e birre artigianali. Per i grandi intenditori ecco un elenco delle migliori bracerie di Napoli, secondo NapoliToday. Non vi resta che scegliere la vostra preferita.

Bradem

Una nuova idea di braceria, nata da un’intuizione di Raffaele D’Ausilio, che coniuga alta qualità della materia prima e tecnologia, approccio digitale e design contemporaneo. Un primo esempio di phygital dining. In pratica il cliente si siede intorno ad un tavolo sul quale è montato un totem touch screen che guida nella scelta e nell’ordine del piatto indicando anche informazioni su provenienza, frollatura e marezzatura della carne. Al centro vi è una piastra sormontata da una cappa ultra silenziosa che consente di ultimare la cottura della carne secondo il proprio gusto. Dalla Ternera iberica alla Frisona baltica, al Wagyu giapponese, tutto è cotto su grill ad alta tecnologia a infrarossi: in 8/10 minuti il piatto è servito in tavola. La carne viene sempre accompagnata da un’insalata fresca e un contorno del giorno che varia a seconda delle stagioni.

Indirizzo: Via Agostino Depretis, 149