I 5 migliori ristoranti Thailandesi di Napoli

Seppur amanti della cucina nostrana, i napoletani non disdegnano anche altre specialità culinarie, in particolare quelle asiatiche. Ne è una prova l'apertura in città, negli ultimi anni, di numerosi ristoranti che propongono piatti tipici della cucina giapponse, cinese e thailandese. Dopo l'elenco dei migliori ristoranti giapponesi, NapoliToday vi suggerisce 5 indirizzi dove poter gustare la migliore cucina thailandese a Napoli.

Pad Thai

Dalle zuppe Tom Yam Gung al Pad Thai, alle tante specialità di pesce e noodles deliziosi. In questo piccolo ma accogliente ristorante è possibile gustare la cucina thai originale. Le pietanze sono ottime, cucinate divinamente e soprattutto rispettose delle origini nazionali e degli ingredienti tailandesi. Il locale ha una grande cucina a vista impossibile da non notare, e un arredamento che trasporta i suoi clienti in un ambiente tipicamente asiatico.

Indirizzo: Via Michelangelo da Caravaggio, 102/104