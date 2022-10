I 6 migliori ristoranti giapponesi di Napoli

Dai ristoranti portabandiera della cucina nipponica più autentica, a quelli fusion, in cui i sapori orientali si mixano magnificamente con quelli partenopei. Napoli è piena di ristoranti giapponesi dove poter gustare un ottimo sushi tradizionale o una sua rivisitatazione in chiave contemporanea. Non resta che scegliere dove. NapoliToday vi consiglia 5 indirizzi da non perdere.

OSUSHI JAPANESE EXPERIENCE

Osushi è tra i ristoranti giapponesi più famosi in città. Le specialità dello chef sono preparate con ingredienti di primissima qualità e nel rispetto della cultura culinaria nipponica. Per provare più piatti vi consigliamo di ordinare il menù "bento" da 15 euro, che comprende una zuppa di miso, un'insalatina con verdure varie e il celebre contenitore bento, composto da due fagottini brasati ripieni, due nigiri, quattro urumaki e ceviche, il tutto servito, rispettivamente, in due portate separate. Oltre che per il sushi, 'Osushi è famoso anche per la sua favolosa e speciale tempura, caratterizzata da un’incredibile croccantezza e una bassissima quantità d’olio rilasciata successivamente la preparazione. Il metodo ‘Osushi prevede per la panatura il Panko, un pane bianco molto morbido che conferisce una consistenza ed un sapore davvero particolare, simile a dei fiocchi per la colazione frantumati. Non vi resta che provarlo!

Indirizzo: Via Francesco Cilea, 203