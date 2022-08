I 5 migliori ristoranti di Forio d’Ischia

La tradizione culinaria ischitana ha da sempre una doppia anima. Oltre, infatti, a vantare un patrimonio gastronomico di terra (famoso è il coniglio all’ischitana), l’isola verde è rinomata anche per la sua squisita cucina di mare, questo perchè la pesca è sempre stata una delle principali fonti di sostentamento degli isolani. A testimoniare questo fortissimo legame tra il mare e la terra, i numerosi ristoranti e agriturismi che affollano l’isola. Oggi vi proponiamo una selezione dei migliori r locali di Forio, dove poter gustare piatti tipici locali, sia di mare che di terra.

Terra e Sapori

Ricavato da una cantina scavata nella roccia, circondato dal verde a pochi metri dalla sorgente di Piellero, Terra e Sapori è il luogo ideale per chi ama la cucina di terra. Piatti casarecci, antipasti della tradizione contadina, pasta fatta in casa tra cui il "Riscinziello" (il fratello povero dello scialatiello), parmigiana di melanzane, panzarotti e supplì, carni alla brace e naturalmente il famoso coniglio all’ischitana. Il menù propone anche ottimi dolci delle casa e una vasta scelta di vini ischitani. A rendere l’esperienza culinaria ancor più suggestiva la favolosa location, immersa nei vigneti della campagna, con il suo edificio principale scavato nel tufo locale e due grandi terrazze coperte con tavoli e sedie, immerse in giardini e circondate da una zona boscosa con splendide viste sul mare.

Indirizzo: Via Cava Campo, 32