I 4 migliori ristoranti di pesce del Vomero

Il Vomero è conosciuto in città come il regno dei pub e degli hamburger. Ma forse non tutti sanno che nel quartiere vomerese si preparano anche ottimi piatti di pesce. Numerosi sono, infatti, i ristoranti dove poter gustare squisiti piatti cucinati con il pescato del giorno ed eccellenti cruditè di mare. NapoliToday vi consiglia i migliori quattro.

La Frescheria

La Frescheria è un ottimo ristorante di pesce di recente apertura - ieri ha spento la sua terza candelina -, situato poco distante dallo Stadio Collana. L’ambiente è molto accogliente, ben illuminato, e ravvivato da pannelli in blu e bianco che ricordano i colori del mare. I tavoli sono apparecchiati in maniera spartana con tovagliette di carta. Il servizio è veloce e il personale super cordiale. Il menù propone una gran varietà di piatti di pesce declinato in varie formule: cotto, crudo e semi-cotto. Eccellenti gli antipasti, soprattutto i crudi (consigliatissimo il Crudo Frescheria che prevede 4 carpacci di pescato, scampi e gamberi, a seconda della disponibilità del mercato), ottimi i primi e deliziosi i secondi (da provare l’Hamburger di spada con melanzane grigliate e pomodoro). Ampia la carta dei vini. Il prezzo è commisurato all’alta qualità delle pietanze.

Indirizzo: Via Francesco Fracanzano, 8/c

