I 4 migliori ristoranti di pesce di Chiaia

Chiaia è conosciuta in città come il regno dei baretti, come il luogo di incontro per antonomasia dove sostare per un aperitivo o, semplicemente, per sorseggiare un drink. Ma ampia e di alta qualità è anche l’offerta gastronomica di mare: numerosi sono, infatti, i ristoranti dove poter gustare squisiti piatti cucinati con il pescato del giorno ed eccellenti cruditè di mare. NapoliToday vi consiglia i migliori quattro, da non perdere.

Drunk Fish

Un fish bar, aperto da poco più di un anno, che si è distinto nel quartiere per la sua ampia offerta gastronomica di qualità. A gestirlo è l’ischitano Falvio Leo, proprietario anche del famoao Bagno Teresa. Nel suo piccolo e intimo locale, ci si può fermare per bere al bancone un cocktail o un bicchiere di vino accompagnati da un antipasto di mare, oppure fare un pasto completo seduti a uno dei tavoli della sala. Tra le sue specialità c’è il polipo fritto su burrata, la parmigiana di zucchine provola e spada, la genovese di tonno.. tutti eccezionali! La cantina è ancora piccola ma di gran qualità. Nel menù anche qualche birra artigianale. I prezzi variano tra i 20 e i 60 € a persona.

Indirizzo: Via Giovanni Bausan, 52

In foto la Parmigiana di zucchine, provola e pesce spada

Gallery