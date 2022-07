I 5 migliori ristoranti di Casamicciola Terme

Casamicciola Terme è il comune ischitano conosciuto in tutto il mondo per le sue Acque Termali. Storicamente rappresenta il primo comune dell’Isola ad aver sviluppato l’industria turistica. Oggi grazie ai suoi numerosi alberghi e Spa è una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo che lo scelgono come meta delle loro vacanze. Il suggestivo lungomare, ideale per passeggiate o per una corsetta in riva al mare, e l’entroterra collinare che ingloba l'imponente Monte Epomeo, rendono Casamicciola una piccola perla incastonata nell’Isola d’Ischia. A rendere famosa la zona, però, non sono sole le fonti d' acqua termale e il panorama mozzafiato, ma anche numerosi ristoranti che portano in tavola i sapori tipici ischitani, e rivisitazioni gourmet dei piatti più tradizionali. NapoliToday vi consiglia i migliori cinque.

Il Turacciolo

Il Turacciolo è un’enoteca dove si mangia bene e si paga il giusto. La location è semplice e accogliente direttamente sul lungomare di Casamicciola. Il menù propone una modesta varietà di piatti della cucina locale, sia di carne che di pesce, preparati solo con prodotti di qualità! Eccellenti i filetti al pepe verde e al gorgonzola, e naturalmente il coniglio all'ischitana (solo su prenotazione). Consigliatissimo il tagliere di cacciagione ma anche gli ottimi dolci. I prezzi sono assolutamente onesti.

Indirizzo: Corso Luigi Manzi, 113