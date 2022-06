I 5 ristoranti vista mare migliori di Cartaromana

La Baia di Cartaromana è un angolo di paradiso che si affaccia sul Castello Aragonese di Ischia Ponte. Conosciuta sin dall’antichità con il nome di Aenaria, la baia è un centro termale naturale con un mare verde smeraldo e alti scogli tra cui i famosi Scogli di Sant’Anna (qui sfilano in mare le barche in occasione dalla famosa festa di Sant’Anna che cade il 26 luglio). L’erosione ha fatto sì che la spiaggia si riducesse al minimo indispensabile: una volta percorso il sentiero che porta alla baia c’è prima un tratto di spiaggia libera e poi alcuni lidi e un ristorante. Il luogo è famoso per le caratteristiche “piscine termali naturali” ovvero delle piccole zone dove l’acqua del mare è calda, e per il favoloso panorama sul Castello Aragonese, sugli scogli di Sant’Anna e sull’isola di Capri. L’unica pecca di questa baia è che il sole in agosto c’è fino alle cinque e mezzo circa, poi tramonta dietro il monte. Ma oltre alle bellezze naturali e al panorama mozzafiato, a Cartaromana ci sono anche numerosi ristoranti vista dove si mangia benissimo, dal pesce alla carne, e si beve ottimo vino locale. NapoliToday vi consiglia i migliori cinque.

Ristorante Da Maria

Storico ristornate ischitano (ha quasi un secolo), Da Maria è famoso per la sua squisita cucina tipica d’Ischia, e per questa meta di numerosi personaggi famosi. Il menù propone piatti semplici, realizzati con materie prime fresche e del territorio, che conservano tutta la bontà di una terra di mare. Niente nouvelle cuisine o piatti raffinati, al centro della cucina di Maria c’è solo la vera storia gastronomica dell’Isola d’Ischia. Dal pesce freschissimo al coniglio all’ischitana, dai frutti dell’orto, preparati in mille modi, alle zeppole contadine fritte e zuccherate, tutte autentiche delizie preparate dalle sapienti mani della signora Maria. E che dire del panorama meraviglioso che si ammira da qui? Cenare con lo sguardo rivolto al mare e al Castello Aragonese rende il piacere ancora più grande. Il ristorante è raggiungibile via terra, ma anche via mare usufruendo del servizio taxi boat.

Indirizzo: Via Cartaromana, 87