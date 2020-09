I migliori tre pub del Vomero

Non solo pizza, a Napoli si posso gustare anche ottimi panini farciti con prodotti di altissima qualità. Sono tantissimi i pub in città, in perfetto stile irlandese o inglese, che offrono non solo una grande varietà di birre artigianali e imbottigliate, ma anche panini, pietanze anglosassoni e sfizi di ogni genere. In molti di questi, inoltre, è possibile anche ascoltare musica dal vivo. Una buona parte degli irish pub della città si concentri nel quartiere Vomero. Di seguito vi proponiamo una lista dei migliori tre secondo NapoliToday.

L’Oca Nera

Situato a due passi da Piazza Vanvitelli, L’Oca Nera è il tipico pub irlandese. Il locale, grande e accogliente, presenta arredi in legno curo e soffitti a volta di mattoni. Il menù offre una grande varietà di ottime birre irlandesi, oltre a piatti di carne e panini di altissima qualità. Tra i piatti consigliati ci sono le squisite patatine a sfoglia, il wurstel bockwurst, gli hamburger e le entrecote. Da non perdere l’ultima new entry “Liam” (bun artigianale, hamburger di pollo, schiacciata di patate al limone e pepe nero, provola d’agevola, mayo al rosmarino, granella di anacardi e rucola… da leccarsi i baffi! Il locale offre anche numerosi piatti vegetariani e panini senza glutine per i celiaci. I prezzi sono nella media.

Indirizzo: Via Gian Lorenzo Bernini, 17

