I 3 migliori pub di Monte di Procida

Monte di Procida è la parte estrema della Penisola Flegrea, un promontorio dei Campi Flegrei situato di fronte l’isola di Procida da cui è separata da uno stretto tratto di mare (il Canale di Procida). Un luogo molto suggestivo e meta preferita delle coppie di innamorati che vogliono godere di un panorama mozzafiato specialmente al tramonto e all’alba. Da qui è, infatti, possibile ammirare una meravigliosa vista su Procida, Capo Miseno e Miliscola. Oltrechè per le sue bellezze naturali, Monte di Procida è famosa anche per la Cistecca Montese, un panino, simile alla più famosa cheesesteak americana, preparata con straccetti di carne bovina, scamorza e contorni a scelta ‘tipici’ del territorio campano (dalla parmigiana alle zucchine alla scapece, dalle patate alle melanzane a funghetto, dai peperoni fritti ai funghi). Motivo di orgoglio degli abitanti di Monte di Procida, è stato inventata nel 1984 dal macellaio Giuseppe Fascelli della Macelleria Sciammarina e da un suo amico italo-americano, Luigi Coppola dello Chalet Sunrise, i quali decisero di reinventare il panino americano proponendo una loro versione. Per salvaguardia di questa specialità nel 2014 è nato anche il “Consorzio della Cistecca Montese”. Ma dove poter gustare le migliori Cistecche Montesi e i più buoni panini farciti di Monte di Procida? Seguite i consigli di NapoliToday.

Ciro Mazzella dal 1974

I panini di Ciro sono famosi in tutto il mondo per la loro bontà, oltrechè per la misura extra-large. Il locale assomiglia a una piccola paninoteca in stile street food, ed è situata alla fine della via panoramica di Monte di Procida: dispone di qualche panca e pochi tavoli, parzialmente coperti. Qui il panino lo si mangia al volo oppure lo si porta via. La specialità è il panino alla piastra che viene cotto su grosse griglie con carboni ardenti. L’impasto è morbido e fragrante, e in qualunque modo lo si farcisca, rimane sempre squisito. Un panino sottile, con poca mollica, che dalla brace ne esce morbido come un panino ma nello stesso tempo croccante come una bruschetta. Generalmente viene servito tagliato a metà “per fartelo acchiappare meglio”. È possibile comporlo con diversi ingredienti: dalle salsicce alla fantastica porchetta (in alternativa wursterl, cotolette, ecc.), dalla scamorza ai fantastici contorni, tutti fatti in casa, e riscaldati prontamente sulla brace (melanzane, friarielli, peperoni, funghi, peperoncini verdi, le squisite cipolle “cotte”, patate fsempre fritte alla perfezione). Favolosa è la mitica "cistecca". Insomma, se siete amanti del panino farcito, non potete non provare quello di Ciro.. vi stravolgerà la vita!

Indirizzo: Via Panoramica, 27

