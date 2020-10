Le 3 migliori pizzerie di Soccavo

Dalle storiche a quelle meno conosciute, ogni quartiere di Napoli ha le sue pizzerie di riferimento. Di seguito vi proponiamo 3 locali dove poter mangiare (ordinare da asporto o a domicilio) le pizze più buone di Soccavo.

Porzio

Aperta circa 20 anni fa - quando Errico, discendente di una antica e storica famiglia di pizzaioli napoletani, era ancora un ragazzino -, è oggi tra le pizzerie più famose di Napoli. Impasto leggero, ingredienti di prima scelta e grande creatività: questa è in sintesi la pizza di Porzio. Oltre alla sede storica, Errico ha aperto anche una sede nella zona pedonale di via Scarlatti dove sforna centinaia di pizze a portafoglio al giorno, una ad Aversa, una a Salerno, e l’ultimissima, in via Epomeo, “Porzio..ni di pizza”: una focacceria gourmet, dove a fare la differenza sono, come sempre, la qualità delle materie prime e l’irresistibile impasto di Porzio (dal classico a quello senza glutine, da quello integrale a quello ai cereali). Tra i suoi “cavalli di battaglia”, la Pizza Poker, il Kellallà, il Pizzimbocca.. tutte da provare e gustare! Favolose anche le pizze fritte e le montanare: asciutte, croccanti e leggere!

Indirizzo: Via Cornelia dei Gracchi, 27

(In foto la Pizza "Fior di Ragù”)

