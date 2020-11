Le migliori 3 pizzerie del Borgo Santa Lucia

Dalle storiche a quelle meno conosciute, ogni quartiere di Napoli ha le sue pizzerie di riferimento. Di seguito vi proponiamo 3 locali dove poter gustare, ordinare da asporto o a domicilio, secondo noi, le migliori pizze del Borgo Santa Lucia.

Da Ettore

Storico ristorante-pizzeria aperto nel 1938, Da Ettore è un baluardo della pizza napoletana nel Borgo Santa Lucia. A ricordare il tempo che passa alcuni vecchi orologi - perfettamente funzionanti - esposti nella vetrina dell’Orologeria Bustelli, antico laboratorio rimasto esattamente com’era, dagli arredi in legno alla tendina che funge da ornamento. Quella di Ettore è una pizza “cittadina”, con dimensioni più contenute rispetto a quelle del Centro Storico, il cornicione basso e croccante, parte integrante della pizza condita fino ai bordi. A conferire un tocco di originalità al suo menù la Margherita con le sue varianti che cambiano ogni giorno: dai funghi alla mozzarella di bufala, dal prosciutto alla parmigiana di melanzane. Tra le altre specialità da non perdere, c'è la Montanara, leggera come una nuvola, l’ottimo Ripieno con scarole e il mitico Pagnottiello (una “pizza sandwich” cotta nel forno a legna e poi imbottito, su richiesta, con parmigiana di melanzane, o con peperoni e funghi, o con mozzarella e prosciutto, o con pomodorini mozzarella e rucola, o con friarielli con mozzarella o salsiccia)…una vera bontà!

Indirizzo: Via Santa Lucia 56

