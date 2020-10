Le 3 migliori pizzerie di Materdei

Dalle storiche a quelle meno conosciute, ogni quartiere di Napoli ha le sue pizzerie di riferimento. Di seguito vi proponiamo i migliori 3 ristoranti dove mangiare, secondo noi, le pizze più buone di Materdei.

Starita

Bordo medio basso, disco sottile, impasto soffice e leggero. La pizza di Starita è famosa nel mondo per la sua grande bontà. La pizzeria nasce più di un secolo fa come cantina, negli anni ’50 si converte, grazie all’iniziativa Giuseppe (figlio del patron della pizzeria, Antonio Starita), in un luogo di degustazione, non solo di vini, ma anche di piatti tradizionali napoletani. Negli anni a seguire, il locale si specializza sempre di più come pizzeria, diventando una delle pù famosa al mondo. Il menù conta oltre settanta pizze tra le quali poter scegliere, ma la più richiesta resta sempre la favolosa "Montanara Starita": una frittura leggera e asciutta, che si scioglie in bocca.

Indirizzo: Via Materdei, 27/28

