Le 4 migliori pizzerie dei Camaldoli

Per chi non lo sapesse, la Collina dei Camaldoli è il rilievo più alto della città di Napoli. La sua origine risale a 35.000 anni fa, quando violente eruzioni colpirono l'area vulcanica dei Campi Flegrei e diedero vita alla collina. Sul suo punto più alto sorge un magnifico complesso monumentale costruito nel 1585, l'Eremo dei Camaldoli, che oggi ospita le suore brigidine. Dalla sommità della collina si ammira una splendida vista che abbraccia i golfi di Napoli, Pozzuoli e Gaeta, il Vesuvio, la penisola sorrentina, la lunga dorsale di Capo Posillipo, mentre alle spalle si trova il quartiere di Marano. Oltre alla splendida vista e agli immensi spazi di verde che offre, i Camaldoli sono noti in città anche per gli ottimi ristoranti e le squisite pizzerie site nel quartiere. Di seguito vi consigliato 4 locali dove poter gustare, ordinare da asporto o a domicilio, le pizze più buone dei Camaldoli, ma anche ottimi piatti tipici della cucina napoletana.

Da Michele al Villino

Luogo incantevole, atmosfera rilassante, personale veloce e cordiale. Oltre all’accogliente location, Da Michele è famoso ai Camaldoli per le sue ottime pizze. L’impasto soffice e altamente digeribile, gli ingredienti di prima scelta e le mani sapienti del maestro pizzaiolo rendono la sua pizza unica ed inimitabile.

Indirizzo: Via Camillo Guerra, 42

Gallery