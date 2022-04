Le 5 migliori pizzerie del Centro Storico di Napoli

Napoli è tra le città al mondo più ricercate sia dai turisti italiani che da quelli stranieri. Tra i luoghi più visitati c’è il suo magico centro storico, un dedalo di vicoli, vicoletti e vicarielli, che attraversano la parte più antica della città. Oltre alle tantissime attrazioni (dalle antiche chiese antiche agli edifici storici), questa porzioni di città è un’attrazione anche perché accoglie anche alcune delle pizzerie più antiche e famose della città. Ecco le migliori cinque, secondo NapoliToday.

Sorbillo

Gino Sorbillo appartiene ad una delle famiglie di pizzaioli più antiche di Napoli. I suoi nonni, Luigi Sorbillo e Carolina Esposito, fondarono la prima pizzeria nel 1935 su via dei Tribunali, definita da molti la “Via della Pizza Napoletana” nel centro antico della città. I coniugi Sorbillo misero al mondo 21 figli, diventati poi, tutti pizzaioli. Il papà di Gino, Salvatore, è il diciannovesimo dei ventuno figli. Gino cresce nella pizzeria di famiglia e ben presto impara i segreti della vera pizza napoletana che lui ama precisare “quella dei vicoli poveri della città” cioè più grande, generosa e accessibile a tutti. Assieme a suo fratello minore Toto, Gino ha aperto altre sei sedi tra Napoli e Milano, tra cui Lievito Madre al Mare e Antica Pizza Fritta da Zia Esterina Sorbillo (Piazza Trieste e Trento, 53). Oggi la pizzeria è conosciuta oltre i confini dello stivale non solo per le sue favolose pizze, strabordanti dai piatti, ma anche per l’infaticabile lavoro che Gino Sorbillo fa per tutelare la vera pizza napoletana nel mondo. Impossibile non trovare la fila fuori da uno dei suoli locali, ma il tempo di attesa vine ripagato dalla bontà unica delle sue pizze, con impasti ad alta digeribilità, prodotti rigorosamente locali, altissima qualità delle materie prime. La nuova frontiera di Gino è l’utilizzo di farine di agricoltura biologica e l’aggiornamento continuo dei propri menù data la continua e costante ricerca delle migliori eccellenze gastronomiche italiane da far conoscere attraverso la pizza.

Indirizzo: Via Tribunali, 32 (Sede storica) - Via Partenope 1 (Lievito madre)