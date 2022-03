Le 5 migliori pastiere di Napoli: ecco dove comprarle

A Napoli non si festeggia la Pasqua senza la Pastiera, regina di tutte le torte fatte in casa. Si tratta di un dolce di pasta frolla, con un ripieno morbido di grano e ricotta e con un profumo inconfondibile, immancabile sulle tavole delle famiglie partenopee nel periodo pasquale. Tradizione vuole che le mamme e le nonne napoletane inizino a prepararla il giovedì santo per poi gustarla fino al lunedì in albis. Ma se non la si prepara in casa, ecco alcune pasticcerie napoletane dove poter acquistare le Pastiere più buone di Napoli.

Scaturchio

Laboratorio artigianale dal 1905, la pasticceria Scaturchio è conosciuta da qualunque turista arrivi in città. Ampia e variegata è la quantità di dolci che propone. Il suo fiore all’occhiello è il Ministeriale: un medaglione ricoperto di cioccolato fondente, inventato ad inizio secolo scorso dal primo fondatore, la cui ricetta è ancora segreta. Ma Scaturchio è famoso anche per il babà gigante a forma di Vesuvio che espone nelle sue tre sedi, e per la sua fantastica pasteria, preparata come tradizione vuole.

Indirizzi: P.zza San Domenico, 19 - Via L.Giordano, 79 - Piazza Amedeo 4/5 - Piazza Trieste e Trento