Le 5 migliori ludoteche del Vomero

La ludoteca è un spazio dove i bambini possono giocare in totale tranquillità, socializzare e stimolare la propria creatività grazie a laboratori interattivi. Un luogo di aggregazione e divertimento che propone diversi diversi servizi, che vanno dal baby parking all'organizzazione di laboratori e feste private. Questo tipo di struttura nasce con lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e facilitare l'accesso della donna nel mondo del lavoro. Negli ultimi anni, con la domanda crescente, si sono aperte numerose strutture a Napoli per l'intrattenimento dei bambini: NapoliToday vi consiglia le migliori 5 del Vomero.

I Giochi di Enry

Un grande parco giochi per bambini nel cuore del Vomero. I Giochi di Enry è una grande struttura disposta su 350 mq, con un play ground di 160 mq su due livelli, in cui i bambini possono giocare liberamente e in totale sicurezza. Dispone di 3 sale per feste e uno spazio per i più piccoli. Per i più grandi c’è un campo di calcetto, un campo di basket, un campo di pallavolo, un campo per il tiro al bersaglio ed il lancio dell'anello, e il nuovissimo mini bowling.

Indirizzo: Via San Gennaro Antignano 69/75