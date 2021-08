Le 5 migliori linguine al granchio di Napoli: dove mangiarle

Le linguine al granchio di scoglio sono un primo piatto molto apprezzato dai napoletani. Questa pietanza, viene annoverata, infatti, tra i piatti tipici della tradizione culinaria napoletana. Il granchio di scoglio (noto anche come rancio fellone) è un crostaceo che vive tra gli anfratti rocciosi del Mediterraneo, generalmente viene gustato in primavera e in estate perchè, in questo periodo, le sue carini sono più saporite e gustose. Essendo un crostaceo difficile da catturare, però, non sempre faciel trovarlo tra le proposte dei ristoranti. Di seguito vi forniamo un piccolo elenco di 5 locali dove potrete trovare e gustare le linguine al granchio più buone di Napoli.

’A Figlia d''o Marenaro

Se volete gustare uno squisito primo piatto con il granchio non potete non far tappa in questo ristorante. Punto di riferimento per i napoletani, “’A figlia d”o Marenaro” è una vera e propria istituzione in città, un locale molto caratteristico dove tutto, dalla divise dei camerieri ai colori dei tavoli, delle sedie e delle pareti, ricordano il mare. Qui tradizione, freschezza delle materie prime e passione per la cucina verace napoletana danno vita a piatti dal sapore unico, come il magnifico pacchero al granchio.. una vera delizia!

Indirizzo: Via Foria, 180/182

