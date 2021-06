Le 5 migliori fattorie didattiche di Napoli

Dopo mesi rimasti chiusi in casa a causa della pandemia, c’è gran voglia di ritornare a stare all’aria aperta e a contatto con la natura. Questo vale per gli adulti, ma ancor di più per i più piccoli che sono naturalmente predisposti a stare in spazi aperti e in compagnia, in ambienti che li stimolino e li incuriosiscano. E se ci sono poi anche piccoli animali da cortile o qualche attività campagnola da fare, i bambini sono ancora più contenti. Quale modo migliore per festeggiare l’arrivo della bella stagione ma anche il ritorno alla “normalità” se non con i propri bambini alla scoperta di una delle tante fattorie didattiche del nostro territorio? NapoliToday vi propone una selezione delle migliori fattorie didattiche, site tra Napoli e Provincia, da visitare con i vostri figli.

- FATTORIE ALBATROS

Per chi desidera la tranquillità, essere lontano dalla confusione ma ad una distanza minima da itinerari turistici di grande prestigio, l'azienda agrituristica "Fattorie Albatros" offre una vacanza in una cornice di ruralità e rusticità ormai dimenticate, in un'armoniosa fusione degli intensi e caratteristici colori partenopei, a contatto con persone che mantengono le antiche tradizioni unitamente ad un naturale senso dell'ospitalità. L'azienda si estende per quasi 20 ettari sulla collina di Quarto da cui domina il territorio circostante con una vista panoramica che giunge sino al mare, forte della sua tradizione decennale vanta prodotti alimentari e vinicoli artigianali di rinomata fama. L'azienda alleva bovini, suini, equini, ovini e animali di bassa corte (anatre, galline faraone, oche), e dispone di locali per la lavorazione del latte, delle uve, delle carni.

Le attività didattiche:

Alla scoperta dell'orto;

Dall'uva nasce il vino;

Dal grano alla pasta fresca;

Un mondo di latte;

Gli animali della fattoria;

Composizioni di frutta;

Colorazioni di animali su carta da disegno.

Indirizzo: Via Trefole, 13/21 (QUARTO)

Contatti: 081 8760215

Gallery