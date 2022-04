I 5 migliori cocktail bar del Vomero

Di lounge bar e localini in cui sorseggiare cocktail il Vomero è pieno, ma se si vuole bere "bene" bisogna diffidare dai drink che costano poco e prestare attenzione alla stagionalità delle ricette. Le materie prime fresche non durano tutto l’anno a meno che non servano per le decorazioni. NapoliToday vi propone una selezione di 5 cocktail bar nel quartiere vomere dove poter gustare solo cocktail esclusivi e di qualità, preparati da bartender e mixologist professionisti. Non vi resta che scegliere il vostro preferito!

Fonoteca

Storico negozio di dischi nato nei primi anni '90, si è trasformato nel corso del tempo in uno dei locali più esclusivi di Napoli. Aperta fino a notte, la Fonoteca offre la possibilità di pranzare a prezzi contenuti o di fare un ricco aperitivo a partire dalle 18.30. Organizza, inoltre, mostre d'arte e fotografiche di artisti emergenti, piccoli live acustici per presentare nuovi progetti musicali e conferenze stampa per la promozione di lavori editoriali. Si tratta di una piccola realtà napoletana apprezzata anche all’estero, un luogo davvero unico in cui l’attenta e mirata selezione musicale rende l’atmosfera ancora più piacevole. Ma la vera particolarità di questo posto è avere la possibilità di sorseggiare un drink esclusivo scavando tra centinaia di vinili per un acquisto.

Indirizzo: Via Raffaele Morghen, 31