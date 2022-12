I 5 migliori centri di Pilates del Vomero

E' la disciplina sportiva più trendy degli ultimi anni. Il Pilates, per chi non lo conoscesse ancora , è un metodo di allenamento che corregge la cattiva postura e restituisce al corpo grazia ed equilibrio nei movimenti, ma anche una maggiore elasticità e abilità muscolare e articolare. Una tecnica che si è perfezionata in più di sessanta anni di pratica e osservazione, e che, grazie alla sua versatilità, viene oggi utilizzata anche in campo riabilitativo e consigliata alle donne in gravidanza.

Ad aver inventato il metodo Pilates all’inizio del Novecento è stato il tedesco Joseph Hubertus Pilates, definito da lui stesso "contrology", perché incoraggia l’uso della mente e dello spirito per controllare il corpo. Se volete sperimentarlo e cercate al Vomero un centro specializzato che propone corsi di Pilates, ecco cinque strutture consigliate da NapoliToday.

Pilates Studio Vomero

Nato dal progetto di Monica Capuano, è un centro di eccellenza a Napoli per la cura del corpo. E’ il primo centro autorizzato a Napoli con attrezzi originali Balance Body, costruiti con le più moderne tecnologie e materiali innovativi. L’eccellente qualità dell’insegnamento è assicurata dalla costante partecipazione dello staff a corsi di formazione e aggiornamento con docenti di fama internazionale. Oltre a corsi di gruppo, individuali, per coppia e online, sono disponibili anche corsi di pilates per bambini poiché questo tipo di allenamento è perfetto anche per i più piccoli. Lo Studio ha tre sedi: una al Vomero Alto, all’interno del centro fitness Moving, una a San Martino, e l’altra di oltre 200 m² nel cuore di Chiaia.

Indirizzo: Via Giandomenico D'auria 8 (San Martino) - Via Croce Rossa 5 (Rione Alto)