I 5 migliori campi da calcetto di Napoli

Il calcio è da sempre lo sport più praticato e seguito dai napoletani, anche nelle sue versioni minori come il calcetto. Oltre ad essere una disciplina specifica con migliaia di praticanti, il calcio a 5 è ormai universalmente riconosciuto come propedeutico al calcio a 11. Tutti i grandi campioni del calcio mondiale si sono avvicinati al pallone da bambini giocando a calcetto. Tradizionalmente considerato come sport prettamente maschile, da qualche anno comincia a reclutare seguaci anche dal mondo femminile: sono sempre di più le ragazze che lo seguono e lo praticano. Ma quali sono i punti di riferimento a Napoli per coloro che amano il calcio e vogliono noleggiare un campo per tornei o partite amichevoli? Ecco un elenco delle 5 migliori strutture, secondo NapoliToday.

Caravaggio Sporting Village

Situato tra il Vomero e Posillipo, il Caravaggio Sporting Village si estende su un’area verde di oltre 20.000 mq. Nato dall’iniziativa imprenditoriale di un privato, e? oggi uno dei pochi centri polisportivi in citta?. Le attività praticate presso la struttura spaziano dal Nuoto al Calcio e calcetto, dal Fitness all’Acqua Fitness, dalla Danza alle Arti Marziali. La struttura dispone di cinque campi di calcetto e uno di calciotto da noleggiare per tornei o partite amichevoli. Presso il Caravaggio Sporting Village c’è anche un’ottima Scuola calcio dove bambini e ragazzi possono intraprendere una preparazione atletica completa e professionale, con istruttori di primo livello e personal coach per allenamenti personalizzati, supportati dall’assidua collaborazione con la Società sportiva Benevento Calcio, partner ufficiale della scuola.

Indirizzo: Via Terracina, 382